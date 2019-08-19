شارك أكثر من 1.7 مليون شخص يوم الأحد، في مسيرة مناهضة للحكومة في هونج كونج، حسب منظمة "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، وهي الجهة المنظمة.

وكانت تلك هي ثاني أكبر مسيرة منذ أن بدأت الاحتجاجات الجماعية في التاسع من يونيو، وواحدة من أكبر الاحتجاجات منذ عودة هونج كونج إلى الحكم الصيني عام 1997.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن المظاهرات ظلت سلمية إلى حد كبير، بخلاف أعمال العنف التي وقعت خلال الأسابيع الماضية جراء الاشتباك مع قوات الأمن.

يشار إلى أن هونج كونج، التي كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997، تشهد منذ أكثر من شهرين احتجاجات ضخمة بصورة مستمرة تنتهي غالبا بأعمال شغب.

وكان سبب المظاهرات مشروع قانون للحكومة –تم تجميده حاليا- بشأن تسليم مطلوبين مشتبه بهم إلى الصين.

واحتدم الوضع في الأيام الأخيرة بشكل مأساوي. وشبهت بكين المتظاهرين الذين يتسمون بالعنف بالإرهابيين.

وعادت هونج كونج، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، إلى السيادة الصينية في عام 1997، إلا أن لديها نظاما تشريعيا منفصلا حتى عام 2047 طبقا لمبدأ "دولة واحدة ونظامين".