137 ألف زائر فى يوم الباب المفتوح الذي اختتمت فاعلياته أمس

أفاد بيان الحكومة الألمانية بأن حوالي 137 ألف شخص زاروا مثار الحكومة الألمانية في اليوم المفتوح الحادي والعشرين للحكومة الفيدرالية الذي اختتمت فعالياته أمس.

وأضاف البيان أن الحكومة الفيدرالية فتحت أبوابها على مدار يومين في التقليد الثانوي اليوم المفتوح، حيث استقبلت المستشارية الفيدرالية والوزارات المشاركة الـ 14 والمكتب الصحفي الفيدرالي الزائرين وسجلت حوالي 137400 زائر في نهاية هذا الأسبوع.

وانتهز الزائرون فرصة لقاء الوزراء للاستفسار عن المعلومات المتعلقة بالعمل الحكومي، بالإضافة للمشاركة في مجموعة متنوعة من المناقشات والمعارض والجولات المعمارية والأنشطة العملية والترفيه للأطفال، كما توجه الكثيرون إلى المستشارية الألمانية لمقابلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جولتها ، والحصول على صورة أو توقيع منها.

من جانبها رحبت المستشارة الألمانية بالزائرين، كما استضافت البطلة الأولمبيه ومتسابقه الدراجات كريستينا فوغل ، وفيليكس نيوتر أحد أنجح المتسابقين الألمان في التزلج.