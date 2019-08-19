عنكبوت الغبار يهدد صابة التمور في تونس

قال فلاحون في تونس اليوم الاثنين، إن صابة التمور لهذا العام باتت مهددة بسبب انتشار مرض "عنكبوت الغبار".

ويشتكي الفلاحون في ولاية توزر جنوب شرق البلاد، من انتشار المرض في الكثير من الواحات الفلاحية بالجهة ما تسبب حتى الآن في انخفاض الأسعار وركود في البيع.

وقال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين في ولاية توزر عارف ناجي لإذاعة محلية: "سعدنا بأن التقديرات لهذا العام ستصل إلى 70 ألف طن لكنا تفاجأنا منذ يوليو بهبوط الأسعار قبل تسويق الإنتاج كما ظهرت كارثة أخرى مع انتشار عنكبوت الغبار في عديد الواحات".

وعنكبوت الغبار من بين أخطر الحشرات التي تتغذى من أشجار النخيل وتحدث فيها أضرارا بالغة بالمحاصيل من التمور فتمتص عصارتها النباتية وتصيبها بالتجفف.

ويشكو القطاع من مشاكل مثل غياب اليد العاملة وانحسار المياه وارتفاع كلفة الأسمدة.

وقال ناجي: "ننتظر عقد جلسة طارئة مع وزيري الزراعة والتجارة والمصدرين".

وتعد تونس من أبرز منتجي التمور في العالم وهي المصدر الأول لهذه الفاكهة إلى الأسواق العالمية حيث بلغ حجم صادرتها في موسم 2017/2018 أكثر من 100 ألف طن محققة عائدات بنحو 700 مليون دينار تونسي، بحسب أرقام حكومية.