فيديو - ميسي وإبراهيموفيتش ضمن 10 مرشحين للحصول على جائزة بوشكاش

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل هدف في الموسم الماضي، والتي ضمت 10 أهداف لـ 10 لاعبين مختلفين.

وكان محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي قد حصل على جائزة أفضل هدف في الموسم قبل الماضي والمسماه بجائزة بوشكاش عن هدفه في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي، متفوقًا على هدف كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس الإيطالي.

وجاءت قائمة المرشحين على جائزة أفضل هدف على النحو التالي:

ماثيو كوينا – لايبزج الألماني

خوان كوينترو – ريفر بليت

زلاتان إبراهيموفيتش – لوس أنجلوس جالاكسي

ليونيل ميسي – برشلونة

أجا ناشوت – المنتخب النيجيري

فابيو كوالياريلا – سامبدوريا

أمي رودريجيز

بيلي سيمبسون

تاونسيند – كريستال بالاس

دانيال زوسري

يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أقر الغاء حسم صاحب جائزة بوشكاش بناء على تصويت الجماهير، حيث تقرر إسناد حسم صاحب الجائزة لمجموعة من الخبراء.