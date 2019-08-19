في إطار اليوم المفتوح، تفتح المؤسسات الاتحادي الألمانية سنويا أبوابها أمام الزوار، الذين بإمكانهم معرفة كوليس مؤسسات بلادهم والتقاط الصور مع ساسة البلاد، وإلقاء نظرة عن قرب على ديوان المستشارة وباقي الوزارات.

ديوان المستشارة الألمانية

أخذ صورة "سيلفي" مع المستشارة، وإلقاء نظرة على مكتبها أو الاستمتاع بالمنظر؟ كل هذا ممكن في يوم الأبواب المفتوحة ( 17و 18 أغسطس). كما أن المستشارة أنغيلا ميركل تقوم بإعطاء التوقيعات في مقرها الرسمي. بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا المبنى الذي صممه كل من أكسل شولتز وشارلوت فرانك وجهة رائعة لعشاق الهندسة المعمارية.

وزارة المالية

من بين الوزارات الـ 14، يُعتبر مبنى وزارة المالية هو الأكثر تاريخية، فقد تم تأسيس هذا المبنى سنة 1935 . وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح هذا المبنى مقر اجتماعات، حيث تم تأسيس جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا سنة 1949. وتُذكر لوحة الحائط (الصورة) بـ"بناء الجمهورية".

وزارة الدفاع

منذ العهد القيصري، كان هذا المجمع في خدمة مختلف للسلطات العسكرية. وأثناء الحكم النازي اجتمعت هنا مجموعة مقاومة من القوات المسلحة النازية، من أجل محاولة اغتيال أدولف هتلر ووضع حد للحكم النازي في 20 يوليو /تموز 1944.

نصب تذكاري للمقاومة الألمانية

يذكر هذا التمثال لشاب بدون ملابس ومربوط الأيدي بالمحاولة الفاشلة لاغتيال أدولف هتلر. وقد تم توسيع هذه النصب التذكارية في أكثر مرة، من أجل تخليد المقاومة للحكم الديكتاتوري النازي.

البرلمان الألماني

يمكن زيارة البرلمان الألماني على طول السنة وليس فقط في أيام الأبواب المفتوحة. وهناك أيضاً إمكانية لدخول هذا المبنى وحضور مناقشة برلمانية، إلاّ أن محدودية مقاعد الزوار تحول دون دخول عدد كبير من المهتمين.

قبة البرلمان

ليست هناك أي عوائق من أجل زيارة قبة البرلمان الألماني، إذ يكفي التسجيل مُسبقاً. وقد كانت القبة في البداية جزءاً مثيراً للجدل في إعادة تصميم المبنى، الذي قام به المهندس المعماري نورمان فوستر. أما الآن، فقد أصبحت هذه القبة علامة بارزة في العاصمة برلين. كما يمكن أيضاً التمتع من هذا المكان بنظرة جيدة على برلين.

مجمع جاكوب كايزر

بمكاتبه التي يصل عددها إلى 1745 مكتباً، يعد مجمع المباني "جاكوب كايزر" أكبر مبنى برلماني ألماني. وفي جانب من هذا المبنى هاك جدار زجاجي كُتبت عليه الفصول الـ 19 الأولى من القانون الأساسي.

مبنى باول لوبه

في الثامن من سبتمبر/أيلول يستطيع المرء في مبنى البرلمان "باول لوبه" إلقاء نظرة خلف الكواليس. أما أولئك الذين يستيقظون باكراً، فقد تتاح لهم فرصة رؤية رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" فولفغانغ شويبله.

على ضفاف نهر شبريه

واحد من أجمل الأماكن في الحي الحكومي ببرلين هو " Spreeplatz". فعلى ضفاف نهر "شبريه" يمكن الاسترخاء خلال اليوم أما في بعض الليالي من السنة، فيتم تثبيت شاشة كبيرة يعرض عليها فيلم مدته 30 دقيقيه، ويتحدث عن تاريخ البرلمان والديمقراطية في ألمانيا.

قصر الرئاسة الألمانية "بيلفيو"

أيضا قصر الرئاسة الألماني في برلين "بيلفيو" أبوابه أمام الزوار سنويا، وذلك بدعوة من رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير، الذي وعد بأن يكون حاضراً في الموعد في (31 اغسطس/آب).