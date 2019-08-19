مجلس الوزراء الصيني يحث سلطات تايوان على التوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج

حث المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الوزراء الصيني، ما شياو قوانغ، سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان على "التوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج والتواطؤ مع المجرمين".

وقال قوانغ، في تصريح، اليوم الاثنين، تعليقا على تقديم الحزب الديمقراطي التقدمي مساعدات إلى سكان من هونج كونج لزيارة تايوان تحت مسمى "المساعدة الإنسانية"، إن سلطة الحزب التقدمي يجب أن تتوقف عن تقويض دور القانون في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وأضاف أنه "بتجاهل الحقائق وخلط الحق بالباطل، لم تساعد سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي فقط في التستر على الأعمال الإجرامية التي يقوم بها عدد صغير من المتطرفين العنيفين في هونج كونج، بل تشجع أعمالهم التي تهدف إفساد هونج كونج، وأعلنت أيضا حمايتهم"، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات ستجعل من تايوان "ملجأ لإيواء المجرمين".