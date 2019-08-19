تأجيل محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق في فضيحة فساد كبرى

أجل قاض، اليوم الاثنين، محاكمة يتورط فيها رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبدالرزاق، تتعلق بصندوق التنمية الحكومي، المعروف باسم "1 إم دي بي"، في أكبر محاكمة حتى الآن مرتبطة بفضيحة فساد بمليارات الدولارات.

وسيمثل نجيب أمام المحكمة في 21 تهمة تتعلق بغسل الأموال، و4 تهم بسوء استخدام السلطة، بسبب مزاعم تفيد بأنه اختلس 2.3 مليار رينجت ماليزي (551 مليون دولار) من الصندوق.

ويتعرض صندوق التنمية الحكومي لتحقيق دولي للفساد، في دول تتضمن سنغافورة وهونج كونج وسويسرا، بسبب شكوك بأن 4.5 مليار دولار من المال العام قد اختلسها مسؤولون ماليزيون رفيعو المستوى، من بينهم رئيس الوزراء السابق وأقرب مساعديه وأفراد أسرته.

وقرر كولين سيكويراه، قاضي المحكمة العليا، اليوم الاثنين، تأجيل المحاكمة إلى 26 من أغسطس الجاري، بعد السماح بطلب تأجيل من جانب المدعي العام، بعد أن قدم الاخير للدفاع 15 حزمة من الوثائق وبيانات شهود.

ويحاكم نجيب منذ أبريل الماضي، في قضية ثانية تتعلق بـ7 تهم بالفساد وغسل الأموال وانتهاك جنائي للأمانة.