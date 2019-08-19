وزارة العمل الألمانية: زيادة في عدد الأشخاص الذين يواصلون العمل بعد سن التقاعد

أعلنت وزارة العمل الألمانية أن عدد الأشخاص الذين يواصلون العمل بعد سن التقاعد في زيادة مستمرة.

وأوضحت الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عددهم وصل إلى نحو 445ر1 مليون شخص في عام 2018.

وجاء في بيان الوزارة: "يمكن تقييم زيادة المشاركة في العمل مع التقدم في العمر على أنها تعبير عن أنماط حياتية متغيرة لمشاركة أكثر فاعلية في الاقتصاد والمجتمع".

وأضافت الوزارة أن هناك أمورا غير ملموسة إلى جانب الأسباب المادية، مثل السعادة بالعمل والاتصال مع أشخاص آخرين.

وبحسب الوزارة، تبلغ نسبة المتقاعدين الذين يعملون 8%- فيما كانت 3% تقريبا في عام 2000.