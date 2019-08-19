 وزارة العمل الألمانية: زيادة في عدد الأشخاص الذين يواصلون العمل بعد سن التقاعد - بوابة الشروق
الإثنين 19 أغسطس 2019 10:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

وزارة العمل الألمانية: زيادة في عدد الأشخاص الذين يواصلون العمل بعد سن التقاعد

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 9:39 م | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 9:39 م

أعلنت وزارة العمل الألمانية أن عدد الأشخاص الذين يواصلون العمل بعد سن التقاعد في زيادة مستمرة.

وأوضحت الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عددهم وصل إلى نحو 445ر1 مليون شخص في عام 2018.

وجاء في بيان الوزارة: "يمكن تقييم زيادة المشاركة في العمل مع التقدم في العمر على أنها تعبير عن أنماط حياتية متغيرة لمشاركة أكثر فاعلية في الاقتصاد والمجتمع".

وأضافت الوزارة أن هناك أمورا غير ملموسة إلى جانب الأسباب المادية، مثل السعادة بالعمل والاتصال مع أشخاص آخرين.

وبحسب الوزارة، تبلغ نسبة المتقاعدين الذين يعملون 8%- فيما كانت 3% تقريبا في عام 2000.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك