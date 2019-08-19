ترامب يؤكد صفقة لبيع مقاتلات إف-16 لتايوان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد موافقته على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف- 16 إلى تايوان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تزال تتطلب موافقة الكونجرس.

وقال ترامب "سوف يستخدمونها بصورة مسؤولة للغاية"، مشيرا إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 8 مليارات دولار وستدعم الوظائف في الولايات المتحدة. وأضاف "إنها أموال كثيرة، إنها وظائف كثيرة".

وتردد أن الصفقة تشمل 66 طائرة لتايوان، وهي ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين مقاطعة متمردة. وقد تثير عملية البيع غضب بكين، مما يزيد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وجاءت الموافقة على الصفقة في أعقاب فشل المفاوضين الأمريكيين والصينيين في دفع المحادثات التجارية إلى الأمام.

وأعرب الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي عن تأييدهما لعملية البيع.

وعبرت وزارة الدفاع الوطنية التايوانية اليوم الاثنين عن امتنانها لإدارة ترامب بسبب الصفقة، وقالت إنها تأمل في أن تحصل الصفقة على موافقة الكونجرس الأمريكي في أقرب وقت ممكن.

وقالت الوزارة في بيان إن الصفقة ستمكن تايوان من تحسين قدراتها في الدفاع الجوي والمساعدة في ضمان السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.