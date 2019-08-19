الأردن وألمانيا تبحثان التطورات الإقليمية

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، خلال لقائه وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب - كارنباور التطورات الإقليمية وفِي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

ويأتي اجتماع الصفدي مع الوزيرة الألمانية عقب المحادثات التي أجراها معها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول سبل تطوير التعاون الثنائي وزيادة التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار، بحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية.

وأكد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء على قوة الشراكة الأردنية الألمانية والتي تترجم تعاونًا اقتصاديًا ودفاعيًا أوسع في جميع المجالات.

وأشار الصفدي إلى أن ألمانيا هي ثاني أكبر الدول المانحة للأردن، مثمنا دورها في مساعدة المملكة على تحمل عبء أزمة اللجوء السوري.

وثمن الوزير الأردني موقف ألمانيا الثابت في دعم حل الدولتين الذي تؤكد المملكة أنه السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.

كما شكر الصفدي الوزيرة الألمانية على التزام بلادها بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا).

وشدد الصفدي على أهمية الدور الألماني في محاربة الإرهاب الذي يشكل عدوا مشتركا ما يزال يشكل خطرا أمنيا وعقائديا تتطلب مواجهته استمرار عمل المجتمع الدولي معا وفِي إطار التحالف الدولي لمحاربة العصابات الداعشية.

وأوضح وزير الخارجية الأردني إلى أنه ناقش أيضا مع الوزيرة الألمانية المستجدات في سورية، حيث أكدا على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سورية وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين.

من جانبها، أشادت وزيرة الدفاع الألمانية بصلابة علاقات بلادها بالمملكة وأكدت الحرص على تطويرها في جميع المجالات، وثمنت دور المملكة الرئيس في جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

كما أثنت على الدور الإنساني للمملكة في استضافة اللاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية،أكدت الوزيرة الألمانية أن حل الدولتين عبر المفاوضات هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة قد وصلت في وقت سابق اليوم إلى الأردن في أول زيارة خارجية رسمية لها منذ توليها مهام منصبها.

يشار إلى أن الأردن يستضيف طائرات المانية من طراز تورنادو في قاعدة الأزرق بعدما نقلتها برلين من قاعدة انجرليك التركية.