 إجلاء 8 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات بجزر الكناري - بوابة الشروق
الإثنين 19 أغسطس 2019 5:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

إجلاء 8 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات بجزر الكناري

حرائق الغابات
حرائق الغابات
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 5:26 م | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 5:26 م

أعلنت السلطات الأسبانية، اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم جراء انتشار حرائق الغابات بجزيرة "كناريا الكبرى" بجزر الكناري إلى 8 آلاف شخص.

وقالت متحدثة باسم سلطات الطواريء في المنطقة إن الحريق لا زال خارج عن السيطرة حيث أنه شديد الخطورة، وذلك حسبما نقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية.

وتشارك 16 طائرة وأكثر من 700 رجل إطفاء في جهود السيطرة على النيران التي وصلت ألسنتها إلى ارتفاع 50 مترا، والتهمت النيران أكثر من 3400 هكتار من الأراضي وتستمر في الانتشار بشكل كبير، ويشتعل الحريق بمنطقة جبلية بوسط الجزيرة ولم يصل حتى الآن إلى الساحل المزدحم بالسائحين.

يشار إلى أن الحريق بدأ أمس الأول السبت قرب بلدة "تيخيدا" ثم بدأ في الانتشار في عدة اتجاهات، وتعد تلك المرة الثانية هذا الشهر التي يتم فيها إخلاء البلدة بسبب حرائق الغابات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك