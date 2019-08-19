محافظ البحيرة يهنئ السيسي بفوز منتخب مصر للناشئين بكأس العالم لكرة اليد

هنأ اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، منتخب ناشئي كرة اليد؛ بمناسبة تتويجهم ببطولة كأس العالم، والذي أدخل الفرحة على قلوب المصريين ورفع راية مصر عالميا بين الأمم.

وأشاد المحافظ بالأداء البطولي والمشرف للاعبي الفريق بعد فوزهم المستحق على نظيرهم الألماني في المباراة النهائية؛ ليصبح أول فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين.

كما هنأ المحافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشعب المصري، وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي من اللاعبين والطاقم الفني والإداري واتحاد كرة اليد، والذين كانوا على قدر المسئولية، وضرب أروع النماذج لبطولة وعظمة الإنسان المصري حين يمتلك الإرادة للفوز فيكون في المقدمة، وأيضاً لا ننكر فضل الجماهير المصرية العظيمة والتي كان تشجيعها ودعائها للمنتخب أكبر حافز لهم لتحقيق هذا الانتصار.

وأكد أن هذا الإنجاز أكبر حافز للهمم وللشباب على مواصلة العمل وتحقيق الريادة لمصرنا الغالية تحت القيادة السياسية الطموحة التي وجهت بتوفير كل الدعم للمنتخب خلال مسيرة البطولة.