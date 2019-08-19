المحكمة العليا الهندية تنظر في التماس من «فيسبوك» بشأن تتبع رسائل «واتساب»

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أعلنت هيئة بالمحكمة العليا الهندية مؤلفة من قاضيين برئاسة ديباك جوبتا أن المحكمة العليا سوف تنظر غدا الثلاثاء في التماس مقدم من فيسبوك.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن فيسبوك قدم التماسا إلى المحكمة العليا الهندية لنقل قضية تتعلق بتتبع رسائل تطبيق واتساب من المحكمة العليا في مدراس إليها.

وقال النائب العام كيه.كيه. فينوجوبال، الذي يمثل الحكومة في القضية، إن الخبراء قد اقترحوا أنه من الممكن تتبع منشئ رسالة معينة على واتساب.

وتقول فيسبوك إن رسائل واتساب مشفرة؛ كما أن الفيسبوك لا يمكنها تتبع الرسائل.

وعارض فينوجوبال التماس فيسبوك لنقل القضية إلى المحكمة العليا الهندية، قائلا إن المحكمة العليا في مدراس في مراحلها النهائية للنطق بالحكم في القضية.