الخارجية الإيرانية: حذرنا الولايات المتحدة من احتجاز ناقلتنا بعد إفراج جبل طارق عنها

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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها وجهت تحذيرا للولايات المتحدة من تداعيات أي محاولة لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (جريس 1 سابقا)، والتي أفرجت سلطات جبل طارق عنها الليلة الماضية بعد احتجازها لـ45 يوما.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي القول إن "إيران وجهت التحذيرات اللازمة للمسؤولين الأمريكيين عبر القنوات الرسمية، خاصة السفارة السويسرية، كي لا ينفذوا هذا الإجراء لأنهم سيواجهون تداعيات سيئة".

وشدد على أن احتمال احتجاز الولايات المتحدة للناقلة مرة أخرى "يعد تهديدا للملاحة البحرية الحرة".

واعتبر رفض السلطات في جبل طارق للطلب الأمريكي بتمديد احتجاز الناقلة بأنه "مؤشر على أن كلمة أمريكا أصبحت غير مسموعة".