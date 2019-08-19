مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في غارة جوية استهدفت قافلة عسكرية تركية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل 3 أشخاص، وإصابة 12 آخرين، جراء غارة جوية على قافلة عسكرية تركية في سوريا.

أذاعت النبأ قناة "العربية الحدث" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وكان ناشطون سوريون أعلنوا - في وقت سابق اليوم - أن قصفا جويا تسبب في إيقاف تقدم رتل تركي ضخم يتكون من 25 من الآليات والمعدات والشاحنات، دخل من معبر "باب الهوى " الحدودي صوب الأراضي السورية.

وأضافوا أن الرتل التركي تحرك باتجاه نقاط المراقبة والتفتيش التركية المنتشرة في منطقة "خفض التصعيد"، وسار معززا بسبع دبابات و6 عربات مصفحة باتجاه جنوب "إدلب"، وأن قصفا جويا دفعه إلى التوقف في مدينة "معرة النعمان".

وأدانت دمشق قيام آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة والوسائط المادية باجتياز الحدود السورية - التركية، والدخول إلى مدينة "سراقب " في طريقها إلى "خان شيخون " في ريف "إدلب" لنجدة ما يسمى تنظيم "جبهة النصرة".