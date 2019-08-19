 طرح آخر دراجة بخارية استخدمها نجم الروك إلفيس بريسلى في المزاد - بوابة الشروق
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طرح آخر دراجة بخارية استخدمها نجم الروك إلفيس بريسلى في المزاد

نجم الروك الأمريكي الراحل ألفيس بريسلى
نجم الروك الأمريكي الراحل ألفيس بريسلى
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 6:10 م | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 6:10 م

كشفت مجلة "فوربس" المعنية بأخبار المشاهير أنه تقرر طرح آخر دراجة بخارية خاصة بنجم الروك الأمريكي الراحل ألفيس بريسلى فى المزاد بهوليوود 31 أغسطس الحالى.

وذكرت المجلة أنه من المتوقع أن يتم بيع الدراجة البخارية وهى من طراز هارلى - دافيدسون موديل 1976، بسعر قياسى قد يصل إلى 2 مليون دولار.

وأشارت إلى أن بريسلى استخدم الدراجة النارية لمسافة 126 ميلا فقط بعدما قام بشرائها في أغسطس عام 1976، وأنه رغم قيامه ببيعها قبل وفاته بتسعين يوما غير أنها ظلت مسجلة باسمه.

يذكر أن الدراجة النارية المذكورة ظلت معروضة على مدى ما يربو على 30 عاما في متحف للدراجات النارية في موردا بولاية ساوث داكوتا.


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