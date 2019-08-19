وزير خارجية ألمانيا يؤكد عزم بلاده إعادة مزيد من أطفال مقاتلي داعش من سوريا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن الحكومة الاتحادية تعمل تحت ظروف صعبة على إعادة مزيد من أطفال مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش إلى ألمانيا.

وقال ماس اليوم الاثنين بالعاصمة الألمانية برلين: "نسعى لأجل تحقيق أن يتسن لأطفال آخرين أيضا مغادرة سوريا".

وكانت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أكدت اليوم الاثنين أن ألمانيا استعادت للمرة الأولى أطفالا، كان آباؤهم ألمان من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وقالت إنه جرى تسليم أربعة أطفال لموظفي القنصلية الألمانية العامة في إربيل على الحدود بين سورية والعراق.

وكان عبد الكريم عمر المتحدث باسم السلطات الكردية في سوريا ذكر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم أيضا أنباء عن عملية التسليم، وقال إن هؤلاء الأطفال هم ثلاثة أيتام - بنتان وصبي- ورضيعة مريضة تبلغ من العمر ستة أشهر، وأضاف أن هؤلاء الأطفال كانوا يعيشون في مخيم "الهول" للاجئين بعد هزيمة ميليشيات داعش في سورية.

وقال ماس: "هؤلاء الأطفال في الأساس هم أطفال صغار، وإقامتهم هناك بعيدة كل البعد عن أن تكون مثالية"، وأكد قائلا: "لم يكن ممكنا أيضا تحميلهم مسؤولية أفعال آبائهم، لذا فإننا نعتزم مساعدتهم هناك".

وشدد الوزير الاتحادي على ضرورة الإجابة على أسئلة صعبة في كل حالة على حدة –عن الهوية وعن تنظيم سفر هؤلاء الأطفال.

وتوجه ماس بالشكر "لكل من جعلوا هذا الخروج ممكنا في ظل ظروف صعبة على هذا النحو وخطيرة أيضا".