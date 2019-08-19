صادرات هواء جبال الألب المعبأ مرشحة لجائزة العار البيئية

أدرجت مجموعة "مبادرة الألب" التي تكافح أعمال النقل المضرة للبيئة شركة سويسرية تقوم بشحن هواء جبال الألب المعبأ إلى آسيا بين المرشحين لـ"جائزة الشحن المناف للعقل" للعام الجاري.

وفي حين أن شركة "سويس أير ديلوكس" تقول إن منتجها جيد للرئتين والقلب والرجولية، فإن "مبادرة الألب" أشارت اليوم الاثنين إلى شحن العبوات إلى دول مثل تايلاند تنتج "كمية غير محدودة" من ثاني أكسيد الكربون بدلا من التنفس ببساطة الهواء المحلي.

والمرشح الثان في التصويت الإلكتروني على جائزة العار هو شركة "فوس" النرويجية للمياه المعبأة التي تنقل لمسافة أكثر من 1500 كيلومتر بحرا وبرا إلى متاجر "ميجروس" السويسرية.

والمنتج الثالث في السابق هو اللحم المصنوع من الخنازير الهولندية التي يتم معالجة لحمها في إيطاليا قبل أن تعبأ في النمسا ويبيعها عملاق التجزئة الألماني "ألدي" في سويسرا.

وقال جون بولت، رئيس مبادرة الألب "ألب إنيشيتيف"، في بيان: "الكثير من الانتباه مطلوب لتجنب المنتجات التي لا تفعل شيئا لتحسين حياتك".

ودافعت الشركتان عن منتجاتهما.

وقال ماركوس كلينك مويلر مؤسس "سويس أير ديلوكس" لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن عبواته تساعد في خفض سعة الشحن المفرطة في سفن الشحن التي تعود إلى آسيا بعد جلب البضائع إلى أوروبا.

أما شركة "ميجروس" فأشارت إلى أن أكثر من 60% من مياهها التي تباع في متاجرها تأتي من الينابيع السويسرية.

وأكدت ألدي أنها تبذل مجهودا لتحسين سلسلتها اللوجستية لتقليل فترات النقل لأقل فترة ممكنة وجعل مركباتها ممتلئة قدر المستطاع.