الأوقاف: لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، كاعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر.

وأضافت الأوقاف، فى بيان لها، اليوم؛ أن ما تقوم به الوزارة من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمامها بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى.

وأعلنت وزارة الأوقاف بحثها مع وزارات "الثقافة والتعليم والشباب والرياضة"، طرق مواجهة التطرف ونشر صحيح الدين تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة.

وعقدت الأوقاف اجتماعا بممثلي وزارات، الأوقاف – التربية والتعليم- الشباب والرياضة – الثقافة، مؤكدة أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان والحفاظ على الأوطان أحد أهم مقاصد الشرع الحنيف.