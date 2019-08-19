تنعقد -اليوم الاثنين- أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في اتهامات بحيازة النقد الأجنبي والفساد.

وقد تأجلت محاكمة البشير التي كانت مقررة السبت إلى اليوم الاثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووفقا لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، فإن "جلسة محاكمة البشير في معهد التدريب القضائي بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".

ويواجه البشير جملة من الاتهامات من بينها حيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد. حيث تم العثور في منزل البشير على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار، و5 ملايين جنيه سوداني.

وكانت أول جلسة لمحاكمة البشير في نهاية يوليو الماضي لكن تم تأجيلها لعدم حضوره لدواعٍ أمنية.ورفضت النيابة السودانية، في يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.