 عمرو أديب: الإخوان موجودون لكنهم في حالة خمول - بوابة الشروق
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عمرو أديب: الإخوان موجودون لكنهم في حالة خمول

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 10:49 م | آخر تحديث : الإثنين 19 أغسطس 2019 - 10:49 م

قال الإعلامي عمرو أديب، إن «أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مازالوا موجودين لكنهم في حالة خمول»، مشيرًا إلى وجودهم في المصالح الحكومية والصحف وغيرها من الهيئات المختلفة، على حد قوله.

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن «الإخوان أوقات بيكونوا موجودين بقوة زي السنة اللي حكموا فيها مصر، وأوقات بيكونوا موجودين بضعف زي دلوقتي».

وأشار إلى قيام عدد من أعضاء الإخوان المسلمين، خلال الأيام الماضية، باقتراح مبادرات للإفراج عن شبابهم في السجون، مقابل اعتزال العمل العام والتصالح مع الدولة.

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