باكستان تمدد مهمة قائد الأركان وسط توترات مع الهند

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قالت باكستان اليوم الإثنين إنه سوف يتم تمديد فترة عمل رئيس الاركان قمر جاويد باجوا لمدة ثلاثة أعوام، لتنهى بذلك التكهنات حول من سوف يتولى أقوى المناصب في البلاد في ظل تصاعد التوترات مع الهند.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوم، "تم تمديد عمل الجنرال قمر جاويد باجوا رئيسا للأركان لمدة ثلاثة أعوام بداية من موعد انتهاء فترته الحالية".

وكان من المقرر أن يتقاعد باجوا في نوفمبر المقبل عقب انتهاء فترته الحالية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ القرار بناء على " المناخ الأمني الإقليمي".

وكان باجوا قد تولى منصب رئيس الأركان في باكستان في نوفمبر 2016، وكان رئيس الوزراء حين ذاك نواز شريف هو من اختاره.

ووصف المحلل في شؤون الدفاع فيدا خان الخطوة بأنها توفر استمرارية مطلوبة، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير وعملية السلام الأفغانية المستمرة.