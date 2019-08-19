مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الغربية يتفقدان الخدمات الأمنية بالمحلة

تفقد اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية قسم أول وثان المحلة الكبرى؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى انتظام الخدمات.

وشدد على القوات بضرورة توطيد العلاقة بين الشرطة والمواطن واكتساب ثقتهم عن طريق سرعة إنهاء الإجراءات والعمل على حل مشاكلهم، والقيام بواجباتهم المنوطة بها في ظل الظروف الأمنية الراهنة ومتطلباتها وسيناريوهات المواجهة حال أية تداعيات.

وفى ختام الجولة قادا حملة مرافق مكبرة في شوراع المدينة بداية من ميدان البندر وصولًا لشارع العباسي حتى ميدان الشون، مطالبين بعدم قبول أي تجاوز أو مخالفات من الباعة الجائلين وإزالة إشغالات الأرصفة وفتح الطريق أمام المارة، مؤكدين على تحقيق السيطرة الأمنية وعدم الرعونة في معاملة الجمهور.