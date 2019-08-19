موسى: السودان يضرب مثلا إيجابيا للقدرات الكامنة في شعبه

قدم عمرو موسى عضو هيئة حكماء قارة إفريقيا والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، التهنئة لشعب السودان، عقب توقيع الوثيقة الدستورية بين الأطراف السودانية، واصفا إياه بـ" الأبي"، مبديا إعجابه بما تم تحقيقه من تفاهم قومي يجمع قوي المجتمع مدنية وعسكرية لإدارة حركة البلاد نحو المستقبل.

وأعرب موسى عبر صفحته على "تويتر"، عن أمنيته في أن يكون هناك مواصلة واستكمال لمسيرة النجاح والتوفيق، مؤكدا أن السودان يضرب مثلاً إيجابياً للقدرات الكامنة في شعبه ومؤسساته ليكون التطور قائما على توافق سياسي شامل.

واستطرد: "كما أن هناك حركة حقيقية تستعيد للسودان دوره العربي ونشاطه الإفريقي، وعلاقاته الإيجابية مع جيرانه ومصر في مقدمتهم"، مختتما حديثه وفق الله أشقاءنا في السودان إلى ما فيه خيرهم، فخيرهم هو خيرنا.