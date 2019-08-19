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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة مسجل بالسجن عامين؛ لاتهامه بمقاومة السلطات، والتعدي على أمين شرطة بعقره في أذنه اليسرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية كلٍ من المستشار مصطفى عطية درويش والمستشار مسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد شعبان.

تعود أحداث القضية حين تلقى مأمور قسم شرطة المنتزه ثانٍ بالإسكندرية بلاغًا يفيد بقيام شخص بالتعدي على المواطنين أمام شباك تذاكر قطار أبو قير بدائرة القسم.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وقام المتهم بالتعدي على القوة الأمنية وعقر أمين شرطة في أذنه اليسرى محاولًا الفرار منه، وبالكشف عن المتهم جنائيًا اتضح أنه مسجل سرقة بالإكراه في ثلاث قضايا بقسم المنتزه ثانٍ.

أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.