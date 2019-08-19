وزير الإعلام اللبناني يؤكد عمق العلاقات بين بلاده والسعودية

أكد وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح عمق العلاقات التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية، على المستويين الرسمي والشعبي، مشيرا إلى وجود تاريخ طويل وممتد من العلاقات الطيبة والأخوة بين البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض (الذاكرة الدبلوماسية السعودية - اللبنانية)، اليوم الاثنين، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والسفراء العرب، والذي يتضمن مجموعة من الصور والوثائق والكتب التي توثق العلاقات بين البلدين على مدى 80 عامًا.

وأشار الجراح إلى أن السعودية كانت دائما حريصة على استقرار لبنان وازدهاره ونموه، مضيفا " نأمل لهذه العلاقة التاريخية التي لها جذور عميقة أن تستمر وتتطور لأننا لا نزال بحاجة إلى هذا الاحتضان العربي في ظل هذه الظروف القاسية وفي ضوء الهجمات التي تتعرض لها المنطقة العربية، ولا نزال بحاجة لهذا الدعم والاستقرار الذي ننعم به وبحاجة لتطور البلد".

من جانبه، قال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري إن العلاقات بين المملكة ولبنان تتسم بكونها تاريخية وقوية ومتجذرة، مشيرا إلى أن بلاده لطالما كانت حريصة على استقلال لبنان وقيمة العيش المشترك التي يتمتع بها والثقافة اللبنانية.