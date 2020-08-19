بلومبرج: تركيا تكتشف حقلا للغاز في البحر الأسود

اكتشفت تركيا حقلا جديدا للطاقة في البحر الأسود، وهو حقل غاز طبيعي على الأرجح، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدرين مطلعين على الاكتشاف اليوم الأربعاء.

وتحدث المصدران المسؤولان بعد أن تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان للأتراك يوم الجمعة الماضي بـ "أنباء سارة" من شأنها أن تبشر بعهد جديد للأمة.

كما تعهد أردوغان بمواصلة عمليات التنقيب عن الطاقة في مياه البحر الأبيض المتوسط المتنازع عليها التي أثارت مواجهات مع الاتحاد الأوروبي. وامتنع مكتب الرئيس عن التعليق على هذه النقطة.

ولم يوضح الزعيم التركي ما إذا كان ينوي الإعلان عن هذا الاكتشاف في غضون يومين، لكن أثناء حديثه، وسعت الليرة مكاسبها لتزيد قيمتها بما يصل إلى 9ر0 % أعلى أمام الدولار، في حين ارتفع مؤشر بورصة اسطنبول 100 القياسي بواقع 2 %.