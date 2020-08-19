تعتبر العنصرية، بجميع أشكالها، جزءا أساسيا من الحياة التي يعيشها معظم أصحاب البشرة السمراء في العديد من دول العالم، إنها حقيقة وحشية يضطر معظم أبناء ذلك العرق إلى تجربتها في مرحلة ما من حياتهم.

وبشكل مستمر تخرج إلينا بعض القصص التي تؤكد تفشي تلك الظاهرة عند العديد من المجتمعات وازدياد أعداد الأفراد الذين كانوا وما زالوا يعانون من العنصرية في أنحاء العالم.

كان من هؤلاء الضحايا الطبيبة النيجيرية أدانا شتايناكر، التي عملت بلا كلل للوصول إلى كلية الطب، وفي النهاية تمكنت من دخول جامعة نورويتش لدراسة الطب الحيوي، لكن عندما بدأت العمل في المستشفيات اصطدمت بالواقع القاسي للعنصرية، وفقا لما نقله موقع "ديلي ميرور" البريطاني.

تقول أدانا: "كان المرضى يعتقدون أنني ممرضة أو عاملة نظافة، حتى عندما كنت أرتدي سماعة الطبيب حول رقبتي، وكان بعضهم يطلب رؤية الطبيب الحقيقي، سأكون كاذبة إن قلت إن هذه التجارب لم تؤذيني أو تحبطني، لكنني لم أتركها تمنعني من النجاح".

في أثناء الدراسة، قضت أدانا الصيف تعمل كطبيبة في قرية بكينيا، وتقول: "لقد زادت هذه التجربة ثقتي بنفسي، لذلك عندما عدت إلى المنزل كنت مليئة بالمثابرة والنشاط للاستمرار في العمل كطبيبة".

وأرادت أدانا فقط توفير الجسر الذي من شأنه أن يحول شخصًا من طالب طب متوسط المستوى إلى أخصائي رعاية صحية استثنائي.

إلا أنها عندما عادت للعمل في لندن، واجهت قدرا كبيرا من العنصرية رغم أنها طبيبة تحاول مساعدة وتخفيف الآلام عن المرضى البيض.

لم تخلو حياة أدانا الشخصية والزوجية من العنصرية، فتقول: "أنا وزوجي ديفيد والذي يعتبر من العرق الأبيض قد واجهنا نصيبنا العادل من النضالات بسبب ذلك".

وأضافت: "عندما أردنا شراء منزل على سبيل المثال كان يسأل صاحب المنزل زوجي ديفيد باستمرار (هل تدرك كم يبلغ سعر هذا المنزل؟)"، ولم يتمكن الزوجان من الحصول على عقار أبدا إلا عندما ذهب زوجها الأبيض بمفرده للبحث عن المنزل المناسب.

كما تقول أدانا: "تم إبعادي من اختبار قيادة السيارة، فبعدما تم ترتيب كل شيء، وعندما حضرت لاختباري، أخبرني المدير أنهم لا يملكون السيارة ولن يكونوا قادرين على تقديم تجربة القيادة لي وما رأته أن هذا لم يكن صحيحا".

وتتحدث أدانا بلسان عرقها: "يكبر معظم السود عندما يخبرهم آباؤهم أنهم يجب أن يعملوا بجد أكبر من نظرائهم البيض ليحققوا نفس النجاح، قال لي والداي دائمًا، (يجب أن تكونِ مستيقظة عندما ينام الآخرون، وتفكرِ عندما يحلم الآخرون بأحلام اليقظة)، وهذا ما أوصلني إلى ما أنا عليه اليوم".

وتابعت: "عندما يتعلق الأمر بأبنائي، (كيان - 4 أعوام)، و(نوح - عامين)، فأنا أريد تحفيزهما على العيش بأقصى إمكاناتهما، لكن معظم المجتمع ينظر إليهما على أنهما من السود، لذلك سأخبرهما بنفس نصيحة والدي، بينما ينام البيض يجب على السود العمل".