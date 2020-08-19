شرطة إيرلندا الشمالية تلقى القبض على 9 أشخاص لاتهامهم بالإرهاب

قالت شرطة إيرلندا الشمالية، اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على تسعة أشخاص لاتهامهم بالإرهاب، وذلك عقب مداهمات استهدفت أفرادا يشتبه في انتمائهم لجماعة منشقة عن الجيش الجمهوري الأيرلندي.



وأضافت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على سبعة رجال وسيدتين عقب العملية التي شهدت عمليات تفتيش لستة عقارات في جمهورية إيرلندا.



وقالت مساعدة رئيس الشرطة باربرا جراي في بيان" أستطيع أن أؤكد أنه تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص أمس الثلاثاء وفقا لقانون الإرهاب، وذلك على خلفية التحقيق المستمر بشأن أنشطة الجيش الجمهوري الأيرلندي الجديد".



وأضافت جراي، أن المشتبه بهم التسعة تتراوح أعمارهم بين 26 و50 عاما، وكان يتم استجوابهم في بلفاست "للاشتباه في تورطهم في مجموعة كبيرة من الأنشطة الإرهابية".



يذكر أن إيرلندا الشمالية شهدت صراعا طائفيا لعقود، حيث سعى القوميون الكاثوليك لتوحيد أيرلندا، في حين حارب الاتحاديون البروتستانت من أجل البقاء في المملكة المتحدة.



وبعد عملية سلام أدت لتقاسم السلطة في المنطقة، أنهى الجيش الجمهوري الإيرلندي الإقليمي رسميا حملة العنف في عام 2005.



ولكن الجيش الجمهوري الإيرلندي الجديد وجماعات منشقة أخرى عارضت عملية السلام واستمرت في القيام بأعمال عنف.