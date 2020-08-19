استقالة رئيس مالي بعد تمرد عسكري

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قال رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا يوم الثلاثاء إنه استقال وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه مع كبار مسؤولي حكومته.
وقال كيتا في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الرسمي ”لا أريد إراقة دماء من أجل بقائي في السلطة“.