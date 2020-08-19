تتسامح اليابان إلى حد كبير مع الموظفين الذين يغفون في القطارات بعد قضاء أمسية في الخارج، لكن السلطات في جزيرة أوكيناوا الجنوبية تنظر في وقائع النعاس الذي يسببه شرب الكحول.

وأبلغت الشرطة المحلية العام الماضي، عن أكثر من 7000 حالة من حالات النوم على الطرقات، بما يسمى ظاهرة "روجو ني"، حيث يفسر السكان المحليون ظهورها بسبب طقس أوكيناوا المعتدل الدافئ وشرب الخمر بكثرة، وهي جريمة جنائية يمكن أن تؤدي إلى غرامة تصل إلى 50000 ين ياباني، حسبما نقله صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويُعتقد أن الشرطة في محافظة أوكيناوا أقصى جنوب اليابان، والتي تقع على بعد 1000 ميل من طوكيو، هي القوة الوحيدة في البلاد التي تحتفظ بإحصائيات حول النوم على الطرقات، وفقًا لما ذكرته صحيفة ماينيتشي شيمبون اليابانية.

وقال تاداتاكا ميازاوا، الذي تولى منصب رئيس شرطة المحافظة قبل أقل من عام: "أعتقد أنها ظاهرة فريدة من نوعها في أوكيناوا لم أكن أعرف حتى مصطلح روجو ني قبل مجيئي إليها".

في معظم الحالات، يتم إيقاظ الناس من نومهم المرتجل قبل أن يتعرضوا لأي ضرر، لكن 16 من أصل 7221 حالة تم الإبلاغ عنها العام الماضي تعرضت لحوادث، ثلاثة منها قاتلة.

إلى ذلك فشلت القيود المفروضة على الاقتصاديات الليلية في اليابان، الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، في إبطاء النوم على الطرقات، حيث تلقت الشرطة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2702 مكالمة طوارئ لأناس نائمون على الطريق، على الرغم من طلب الحكومية من الناس عدم الخروج ليلا.

لكن لا يبدو أن البث الإذاعي والصور التي تحذر من مخاطر الظاهرة قد أقنعت شاربي الكحول بالتوقف عن ذلك، والوصول لأسرته في المنزل بأمان؛ حيث صادفت الشرطة في بعض الحالات أناسا يستخدمون حافة الرصيف كوسادة للنوم، فيما تجرد آخرون من ملابسهم، لاعتقادهم أنهم في المنزل بالفعل.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء اليابان هذا الصيف، تقول السلطات المحلية إنه لا توجد نهاية تلوح في الأفق لوباء النوم في الطرقات.

ويقول تاتسو أوشيرو، رئيس قسم المرور في شرطة المحافظة: "الضباط لن يظهروا رحمة كبيرة للمخالفين المعتدين أنا ادعو السكان لتخفيف استهلاكهم من الكحول فهو ليس سيئًا لكن السيئ هو، الإفراط في الشرب".