مفتي لبنان يدعو لتشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين لإنقاذ البلاد

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، إلى سرعة تشكيل حكومة حيادية إنقاذية مكونة من اختصاصيين، للتعامل مع آثار وتداعيات كارثة انفجار ميناء بيروت البحري، وتعيد إعمار البلاد وتكون قادرة على التعامل مع المجتمع الدولي لوقف الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان.



وقال مفتي الجمهورية اللبنانية، في كلمته اليوم بمناسبة رأس السنة الهجرية، إن انفجار ميناء بيروت البحري يستدعي تحقيقا دوليا لتحديد المسؤوليات واستعادة الثقة.



وأكد أن لبنان يواجه تهديدا وجوديا للوطن والدولة، على نحو يقتضي إحداث تغيير جذري في السلطة على نحو ما يطالب به اللبنانيون، وأن السبيل لتحقيق ذلك الأمر يكون عبر إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مع توفير شروط حريتها ونزاهتها وأولها وضع قانون انتخاب ملائم.



وشدد على أن الحكومة الجديدة المرتقبة، يتعين عليها إنفاذ الحكم الذي أصدرته أمس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مشيرا إلى أن المحكمة الدولية أقيمت من أجل إحقاق العدالة وإنقاذ لبنان من ضياع السيادة ومن استيلاء الجريمة السياسية.



وأضاف: "أن اغتيال رفيق الحريري والشهداء الآخرين، يقتضي السعي للخلاص من السلاح المتفلت، أو لا يستقيم عيش في وطن ودولة.. نحن أهل الدين لا نعمل في الشأن السياسي، بل في الشأن الوطني العام، وعندما لا يقوم السياسيون بواجباتهم، فمن يحمي مصالح الناس في الحياة والممتلكات والسيادة وحكم القانون".