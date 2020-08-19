وزير داخلية ولاية برلين: منفذ هجوم الطريق السريع لم يكن معروفا لأجهزة الأمن

صرح اندرياس جايزل، وزير داخلية ولاية برلين الألمانية، بأن منفذ هجوم الطريق السريع في برلين، لم يكن معروفا لدى جهاز حماية الدولة بالولاية.

وفي تصريحات لإذاعة "آر بي بي"، قال جايزل مساء اليوم الأربعاء إن " جهاز حماية الدولة لم يعرفه بعد".

وتابع الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" لكنه كان مسؤول اتصال بأحد الأشخاص الخطرين الذين تعرف عليهم في مسكنه، وقد لفت انتباه الشرطة حتى الآن بجرائم تعد بدني ومقاومة لشرطة تنفيذ الأحكام".

وأضاف جايزل أنه ليس هناك شيء معروف عن شبكة لها علاقة بالجاني المحتمل،" وحسب الشواهد الحالية، ليس هناك شبكة تعمل في الخلفية، لكننا سنرى ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات".

وقال جايزل:" الأمر الواضح هو أن برلين في بؤرة مثل هذه الهجمات الإرهابية"، ولم يكن هناك أي سبب يدعو إلى التخلي عن الحذر " ولهذا فقد أحسنا صنعا بأننا أعددنا أجهزتنا الأمنية على النحو الذي يجعلها قادرة على التصدي لمثل هذه الهجمات بأقصى قدر ممكن في حال كانت تلك الهجمات من تخطيط شبكات".

وذكر جايزل أن العراقي منفذ هجوم الطريق السريع لم تكن له اتصالات بالوسط المحيط بالتونسي أنيس العامري، منفذ هجوم الدهس بأحد أسواق عيد الميلاد في برلين آواخر عام 2016 " وبحسب الشواهد الحالية، فإنه لم يكن هناك اتصال، لكنه كان أقام لبعض الوقت في دار إقامة مع شخص خطر، يعيش في برلين وكان تحت مراقبة جهاز حماية الدولة، ويبدو في الوقت الراهن أن هذه هي كانت الرابطة الوحيدة له".

كان قاضي تحقيقات أمر في وقت سابق اليوم بإيداع منفذ الهجوم في مصحة نفسية لفترة مؤقتة.

وبحسب تصريحات سابقة للادعاء العام، كان منفذ الهجوم في "شبه مطاردة" بسيارته لسائقي الدراجات البخارية، كما صدم سيارة. وأدت المصادمات المتعمدة إلى إصابة ستة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة. وكانت أخطر الإصابات من نصيب أحد قائدي الدراجات البخارية.