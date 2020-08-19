يقدم مهرجان صيف البحرين في نسخته الثانية عشر، العرض الغنائي لفرقة «فوكال تراش» في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة مهرجان صيف البحرين على موقع يوتيوب، فيما سيتم بث مسرحية غراب أبيض يوم الجمعة 21 أغسطس.

ويأتي عرض فرقة فوكال تراش، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، إذ سيلقي العرض الضوء على الاستدامة البيئية والتوعية ببعض القضايا الاجتماعية.

وتساهم الفرقة ِفي إلهام الشباب لاختيار الطرق الصحيحة للتعامل مع البيئة المحيطة والمجتمع، وذلك من خلال مزيج من الموسيقى الدارجة والرقص، حيث تجعل الفرقة موضوع الوعي البيئي ممتعاً وبمغزى عميق في آن واحد.

أما مسرحية غراب أبيض، فتأتي بالتعاون مع سفارة المملكة الأردنية لدى مملكة البحرين، وتستعرض الصراع الدائم ما بين الخير والشر بطريقة فلسفية مغايرة.

الجدير بالذكر أن مهرجان صيف البحرين يستمر بشعار أقرب عن بعد، حتى 31 أغسطس الجاري، حيث ينتقل بنشاطه إلى الفضاء الإلكتروني.