ادعاء ألمانيا يصف الحوادث على طريق برلين الرئيسي بـ«هجوم متطرف إرهابي»

وصف مدعو العموم بألمانيا، أن سلسلة حوادث التصادم التي تسبب فيها شخص عراقي مساء أمس على طريق رئيسي بالعاصمة، برلين، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص بـ"هجوم متطرف إرهابي".

وقال مكتب ادعاء ألمانيا -في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء- "وفقًا للحالة الحالية للتحقيقات التي نجريها، فإن الحادث كان بمثابة هجوم بدافع إرهابي".

وكان من بين الضحايا الستة 3 أشخاص أصيبوا إصابات بالغة عندما أدعي أن المشتبه به (الذي يبلغ من العمر 30 عامًا) قاد سيارة مصطدمًا بالعديد من المركبات، من بينها دراجة بخارية، بطول امتداد الطريق السريع، وأدت حوادث الاصطدام في 3 مواقع مختلفة إلى إغلاق تام لأحد الطرق المرورية الرئسية في برلين.

وأفادت تقارير بأن المشتبه به يعاني من مشاكل نفسية وأنه توقف لاحقًا خلال قيادته للسيارة على الطريق السريع ووضع صندوقًا على سطح سيارته قبل أن يدعي أنها تحتوي على مواد متفجرة.

فيما لم يتم الكشف عن هوية المشتبه به، كما هي العادة في ألمانيا، كما أنه يتم التحقيق معه بتهمة الشروع في قتل.