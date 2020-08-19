البرلمان الفنزويلي يدين انتخابات ديسمبر القادم ويصفها بأنها «مهزلة»

رفضت الجمعية الوطنية في فنزويلا اليوم الثلاثاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السادس من ديسمبر المقبل ، ووصفتها بأنها "مهزلة"، ودعت إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع العدد المتزايد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت الجمعية الوطنية التي تعتبر آخر معقل للمعارضة في فنزويلا إن الانتخابات "دبرها حكم الطغيان الذي يحاول اغتصاب السلطة التشريعية".

وقدمت الجمعية الوطنية الشكر إلى مجموعة من أعضاء الاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما الأمريكية والولايات المتحدة على إعلانها الأسبوع الماضي الذى يشكك في جدوى الانتخابات ، ودعت إلى تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات شفافة.

واعترفت عشرات الدول بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس مؤقت للدولة الغنية بالنفط ، لكنه لم يتمكن من الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو ، الذي يقود البلاد في ظل أزمة اقتصادية طاحنة .

كما اقترحت الجمعية الوطنية "اتفاقية وطنية كبرى " لتحقيق الاستقرار في البلاد والتعامل مع "الطوارئ الإنسانية" التي سببها وباء كوفيد – 19 .

وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت يوم الأحد الماضى عن تسجيل ما إجماليه 34802 إصابة لفيروس كورونا المستجد بزيادة تبلغ أكثر من 1000 حالة عن اليوم السابق . وتقول المعارضة إن الأرقام الحقيقية أعلى من الأرقام المعلنة بواقع المثلين ، وهناك قلق بشأن قدرة النظام الصحي المتهالك في البلاد على التعامل مع الأزمة