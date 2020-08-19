النفط يتراجع مع تفوق مخاوف الطلب على انخفاض المخزونات الأمريكية

نزلت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل مخاوف من أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ربما لا يتعافى سريعا مثلما كان متوقعا في ظل تعثر المحادثات بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد، مما طغى على انخفاض فاق التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية.

وفي ظل إبقاء المستثمرين لأنظارهم على اجتماع لجنة وزارية مؤلفة من منتجين كبار في وقت لاحق يوم الأربعاء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو ما يعادل 0.9% إلى 45.06 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت تسعة سنتات يوم الثلاثاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 42.55 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت دون تغيير في الجلسة السابقة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للبحوث لدى نيسان للأوراق المالية ”مخاوف الطلب تضغط على أسعار النفط، فيما يظل التحفيز الاقتصادي الأمريكي غير منظور في الأفق وتأجلت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين“.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه أجل محادثات تجارية مع الصين.

وأضاف كيكوكاوا ”لكن الخسائر حدت منها أنباء إيجابية مثل انخفاض مخزونات الخام الأمريكية“ متوقعا أن تظل الأسعار في نطاق محدودة في ظل إشارات متباينة.