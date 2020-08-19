انخفاض الحاصلين على الجنسية النمساوية 20% بسبب كورونا

انخفض عدد الحاصلين على الجنسية النمساوية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 20.5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأفاد بيان لهيئة الإحصاء النمساوية، اليوم الأربعاء، بأن عدد حالات منح الجنسية النمساوية للأجانب "التجنيس" بلغت فى النصف الأول من العام الجاري 4254 موافقة مقابل 5349 موافقة فى النصف الأول من عام 2019.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل أكبر انخفاض بحسب النسبة المئوية في ولاية بورغنلاند (سالب 32.7% إلى إجمالي 72 حالة تجنيس) وكذلك في سالزبورغ (سالب 29.3% إلى 171) وفيينا (سالب 28.2% إلى 1،685) حالة.

وأشار البيان إلى الاتجاه المتزايد لأعداد التجنس الذي لوحظ منذ عام 2011 لم يستمر في الوقت الحالي بسبب قيود جائحة كورونا.