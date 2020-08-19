لكل شخص هوايات خاصة به، ربما يراها البعض غريبة أحيانا، ومألوفة أحيانا، كل وفق رؤيته، ولكن هل توقعت أن يكون هناك هواية ترتبط بالنفايات؟

نعم التنقيب في القمامة هو أحد الأشياء المحببة لدى زوجين أستراليين.

فقد جمع منقبا النفايات برايان ومارجريت إدواردز، مجموعة هائلة من الزجاجات والدمى العتيقة على مر السنين، ويقدر ثمنها بآلاف الدولارات، نتيجة لانتماء الكثير منها للقرن التاسع عشر، وتجاوز بعضها 100 عام، ما رفع من قيمتها، وفق ما جاء في موقع "آ بي سي نيوز" الأسترالي.

وتُعد أماكن النفايات في الضواحي والمناطق النائية في أستراليا مخزن ضخم للقمامة، التي تعود لسنوات طويلة في الماضي، لذلك هي هدف كثير من حفاري النفايات، ورغم صعوبة الإجراءات التي تسمح لأشخاص عاديين للتنقيب والحفر داخل هذه الأماكن، إلا أن البعض مثل براين ومارجريت حاولا بشدة الحصول على موافقات للبحث.

ووجد هواة الجمع، أشياء نادرة وقيمة في أثناء الحفر في مقالب عمرها يصل إلى قرن، في غرب بعض الولايات، ومن بين العناصر مجموعات كاملة من الدمى والزجاجات النادرة التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارت، ويُعتقد أن بعض العناصر تعود إلى سبعينيات القرن التاسع عشر.

وتم استخدام أماكن للنفايات في أول مستوطنة تعدين في ولاية بروكين هيل الأسترالية من أواخر القرن التاسع عشر حتى تم إغلاقها في عام 1924.

وقالت مارجريت: "ولايتي بروكن هيل وكالجورلي، هما البلدتان الوحيدتان في أستراليا اللتان امتلكتا أكبر عدد من الدمى؛ لأنهما كانتا مناطق لمساكن أغنى عمال المناجم في ذلك الوقت".

وقال براين: "إن الحفارين في غرب نيو ساوث ويلز كانوا في وضع فريد بفضل سهولة الوصول إلى المكبات، وليس هناك الكثير من الأماكن في أستراليا حيث يمكن الذهاب والحفر بشكل قانوني".

وقضى الزوجان، عامين للحصول على تصاريح قانونية للسماح لهما بالبحث في النفايات، ومجموعة براين ومارجريت تحتوي قطع وتحف ودمى وزجاجات نادرة، يبلغ سعر الواحدة من بعض هذه المجموعة 3000 دولار.

وينظر الحفارون، ومن بينهم براين ومارجريت، إلى ما يقومون بفعله، على أنه حفاظ على الهوية وبحث في الماضي عن أشياء تعبر عن أنماط الحياة، لذلك يتمني كل منهما أن يستمتع الناس بالتحف التي قاموا بجمعها عند مشاهدتها، ويود براين أن يضع بعضها في متحف بروكين هيل.

ويتركز تفكير حفاري النفايات، على أن هذا الفعل ليس فقط يجلب المال، ولكنه استكشاف للماضي والتاريخ، وإن ما تم التخلص منه قبل 100 عام أصبح الآن ذا قيمة كبيرة.