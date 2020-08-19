مطار طابا يستقبل أول رحلة طيران داخلي بعد توقف 6 أشهر

عبد المحسن: تنظيم 11 رحلة تضم 1518 راكبا لتنشيط السياحة الداخلية





استقبل مطار طابا الدولي، اليوم الأربعءا، أولى رحلات الطيران من مطار القاهرة، والتي تنظمها شركة مصر للطيران، بالتعاون مع شركة "African Queen Travel"، وذلك بعد فترة توقف استمرت ما يقرب من 6 أشهر، منذ بدء التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

واستقبل وفد من محافظة جنوب سيناء، نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أولى الرحلات الداخلية لمطار طابا الدولي، والتي نظمتها شركة أفريكان كوين للسياحة، وسط التزام تام بالإجراءات والضوابط الاحترازية، التي أقرتها لجنة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال عمرو عبد المحسن، الرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات صحفية، إنه سيتم دعم الخطوط الداخلية لتنشيط حركة السياحة الداخلية للمصريين والسائحين، مشيرًا إلى أن الرحلات الداخلية مستمرة لمطار طابا، خلال الفترة من 19 أغسطس وحتى 6 أكتوبر المقبل، حيث سيتم تسيير 11 رحلة بالتعاون مع الخطوط الوطنية مصر للطيران، بواقع رحلة كل 4 أيام تقل كلا منها 138 راكبًا، بإجمالي 1518 مسافرًا.

وأضاف عبد المحسن، أن السياحة أحد أهم مصادر الدخل القومي، والتي تأثرت سلبًا بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19"، إلا أن "African Queen Travel" الشركة المصرية، الرائدة في مجال السياحة الداخلية والخارجية، نجحت اليوم في تسيير أول رحلة طيران داخلية لشركة مصر للطيران، لمطار طابا الدولي، وذلك بحضور وفد رسمي من محافظة جنوب سيناء، وفي إطار الضوابط والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرًا.

وأعرب عن سعادته بالمجهودات التي بذلتها الشركة في هذا الصدد، وأنها قد نجحت في تسيير أول رحلة طيران داخلي للمصريين لمطار طابا حيث تأتي هذه الخطوة، في إطار تنشيط لمطارات الجذب السياحي وتنشيط الحركة السياحية للسياحة الوافدة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أن "African Queen Travel" تعتبر أول شركة مصرية تنجح في تسيير هذه الرحلات، وذلك خلال الفترة من 19 أغسطس حتى يوم السادس من أكتوبر 2020، مشيرًا أن الشركة بالتعاون مع الناقل الوطني شركة مصر للطيران، ستقوم بتسيير 11 رحلة إلى طابا بواقع رحلة كل أربعة أيام حيث تضم كل رحلة 138 راكب، بإجمالي 1518 راكب حيث تقوم الشركة بكافة الإجراءات بداية من حجز تذاكر الطيران وحجز الفنادق، وانتقال الركاب أيضًا وتصل مدة كل رحلة 50 دقيقة، وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته الشركة مؤخرًا في تسيير 12 رحلة إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

وتابع أنه رغم التحديات التي تواجهها السياحة في مصر سواء الداخلية أو الخارجية، إلا أن الشركة نجحت في تنفيذ رحلات طيران إلى مطاري طابا وشرم الشيخ خلال هذه الفترة تتجاوز 20 مليون جنيه.

وقالت سحر خضر، رئيس قطاع التشغيل بالشركة، إنه تم طرح برامج للسياحة الداخلية بأرض الفيروز، تبدأ من 4500 جنيه للأربع ليال شاملة الطيران والإقامة، و4300 جنيه لمدينة شرم الشيخ، وتصل مدة كل رحلة لنحو 50 دقيقة من مطار القاهرة.

وأكدت خضر أن الشركة نظمت خلال الفترة الماضية 12 رحلة طيران الى مدينة السلام بقيمة 20 مليون جنيه، بنسبة إقبال تختطت 70٪، ما يعد مؤشرًا على عودة قوية في القريب العاجل لحركة السياحة الداخلية، وانتعاشة السوق السياحي شريطة أن تواصل الشركات العمل بجهد وطرح عروض قوية لجذب كافة الشرائح.