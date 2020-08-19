محافظ بورسعيد يستجيب لطلب أحد المواطنين ويوجه بتوفير الرعاية الصحية على الفور

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أحد المواطنين بعد تواصل المواطن مع محافظ بورسعيد لطلب توفير الرعاية الصحية اللازمة له، نظرا لسوء حالته الصحية، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

واستمع المحافظ خلال لقائه مع المواطن لشكواه المرضية، ووجه بسرعة توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن بالتأمين الصحي الشامل، وعلى الفور كلف الدكتور عادل تعيلب رئيس فرع الهيئة ببورسعيد بالتعامل الفوري مع الحالة حيث تم اصطحاب المواطن للمستشفى الصحية التابع لها وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، والإشاعات اللازمة والتوجيه بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن وسرعة علاجه.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لتقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة.