محافظ بني سويف يبحث مع التنمية المحلية آليات النهوض بالصناعات الحرفية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وفدًا من وزارة التنمية المحلية، ضم الدكتور حسام يونس استشاري الصناعة والتعدين، والأستاذ إبراهيم مصطفى استشاري أول مجالس الشركة بمشروع "وايز"، الأستاذ أحمد مجدي أخصائي تنمية محلية، والأستاذ مروان سلومة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وممثلين عن المجلس الاستشاري الاقتصادي للمحافظة وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء وحدة التنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مسودة الاستراتيجية الخاصة بتطوير قطاع الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة، ضمن مشروع تطوير القوى العاملة، وتعزيز المهارات "WISE" والممول من المعونة الأمريكية، ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، من خلال استثمار مقومات المحافظة سواء في الزراعة أو الصناعة أو السياحة والمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المشروعات العاجلة والجارية، التي يتم تنفيذها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية.

واستمع المحافظ لعرض تناول الأهداف العامة والإجراءات والخطوات العملية المبدئية والمستهدف تنفيذها، بشأن استراتيجية قطاع الصناعات الحرفية، باعتبارها أحد المحاور الخمس لخطة التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، والتي تشمل أيضًا قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والبنية الأساسية بجانب المشروعات الحرفية والصغيرة.

وقال قطاع الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة مهم جدًا، لما يوفره من فرص عمل للشباب ودعم الإنتاجية، وتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، لافتا إلى أن المحافظة تسعى وبالتنسيق والتعاون مع شركاء التنمية للدفع بهذا القطاع، من خلال تعزيز دور المؤسسات والجهات المانحة والممولة لتلك المشروعات والحرف، والتعريف بها والترويج لها، مثل جهاز تنمية المشروعات ومبادرة "مشروعك"، وبعض الجمعيات العاملة في مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة.