 البحرين ترحب بحكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق - بوابة الشروق
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البحرين ترحب بحكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق

البحرين - ارشيفية
البحرين - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 6:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 6:49 م
رحبت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم /الأربعاء/، بالحكم القضائي الصادر من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري مع واحد وعشرين مرافقًا له أثناء مرور موكبه وسط بيروت في عمل إرهابي عام 2005.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "قد أثبت بصورة واضحة ضلوع عناصر حزب الله الإرهابي في تلك الجريمة البشعة التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى بلبنان"، مؤكدة ضرورة تقديم المتهم إلى القضاء العادل ليلقى جزاءه، وأن يعم الأمن والاستقرار على لبنان بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق.

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