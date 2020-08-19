تقرير: أكثر من 20 تركيا يطلبون اللجوء باليونان

أفادت بوابة "سكاي" الأخبارية اليونانية، اليوم الثلاثاء، بأن أكثر من 20 مواطنًا تركيًا يقولون إنهم يتعرضون للاضطهاد في وطنهم بسبب معتقداتهم السياسية، فروا إلى اليونان لطلب اللجوء.

ووفقا للتقرير الإخباري، عبر 23 شخصًا، من بينهم أطفال، بالقارب من ميناء تشيشمي التركي إلى جزيرة كيوس اليونانية في السادس من أغسطس، وتردد أنهم جميعا طلبوا اللجوء في اليونان.

وأخبر أحد طالبي اللجوء بوابة "سكاي" أنه عمل شرطيًا في تركيا، حتى تلقى تهديدات هو وعائلته، وقال إنه دفع 5000 يورو لخوض الرحلة.

قال راكب آخر إنه عمل ضابط جمارك ودفع 2000 يورو لمالك القارب الذي نقله إلى اليونان.

ورغم أن السلطات اليونانية لا تنشر أرقاما رسمية، إلا أن وسائل الإعلام تقدر من وصلوا من تركيا بآلاف الأشخاص، ودخل الكثير منهم البلاد كسائحين قبل بداية جائحة كورونا.