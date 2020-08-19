بايرن يعادل رقم ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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عادل بايرن ميونيخ الألماني، رقم ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، بشأن عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد.

وبات بايرن ميونيخ في المركز الثاني كأكثر الفرق تسجيلا للأهداف في دوري الأبطال بموسم واحد، بـ41 ، معادلا رقم ريال مدريد في موسم 2013 – 2014، وأيضا معادلا لرقم ليفربول صاحب نفس العدد من الأهداف والذي سجله في موسم 207 – 2018.

ويبتعد البايرن بأربعة أهداف فقط عن صاحب الرقم القياسي في تسجيل الأهداف بموسم واحد فريق برشلونة صاحب الـ41 هدفا في موسم 99 – 2000.

ولا يزال متبقي لبايرن بعض الدقائق من مواجهة ليون الفرنسي، وأيضا يتبقى له مباراة في حالة تخطيه لليون الفرنسي.

جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ تفوق على ليون في الشوط الأول من زمن المباراة، بهدفين مقابل لا شئ أحزرهما الجناح سيرجي جنابري.