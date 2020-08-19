الوادي الجديد تحصد المراكز الأولى بمسابقتي البرلمان المدرسي والإذاعة المدرسية

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغني، اليوم الأربعاء، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية (القطاع الأول) بمسابقتي البرلمان المدرسي والإذاعة المدرسية.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى حصول البرلمان المدرسي المنتخب من إدارة الخارجة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية والذي ضم ٩ طلاب من المراحل التعليمية المختلفة وموضوع الجلسة تحت عنوان (تنمية الوادي الجديد من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠).

وأكد "مرغني"، أن إدارة الداخلة التعليمية تصدرت المشهد بالمركزين الأول والثاني بالجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية (القطاع الاول) حيث حصدت مدرسة العوينة الابتدائية المركز الأول، فيما حصدت مدرسة الصديق الإعدادية المركز الثاني، وحصدت مدرسة بلاط الثانوية الزراعية بإدارة بلاط التعليمية المركز الثالث.

فيما وجه الشكر للجهود المبذولة من أسرة الصحافة المدرسية بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية المختلفة، من أجل الارتقاء بالعمل والمنافسة القوية بجميع ال مسابقات على مستوى الجمهورية والإصرار والعزيمة لتحقيق أفضل المراكز.