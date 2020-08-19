رئيس لجنة مكافحة كورونا: من المتوقع إنتاج لقاح مصري للفيروس نهاية ديسمبر

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن نتائج كل اللقاحات ضد فيروس كورونا أولية لم تصل إلى المرحلة النهائية، متوقعًا بداية إنتاج اللقاح المصري ضد فيروس كورونا بنهاية ديسمبر 2020.

وأضاف حسني، في حوار لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر فضائية «cbc»، مساء اليوم الأربعاء، أن اللقاح الذي ستوافق عليه وزارة الصحة المصرية سيتوافر به شرطين أساسيين، هما الفاعلية والأمان.

وأشار إلى التنسيق مع وزارة الصحة الصينية بجانب التواصل مع جامعة أوكسفورد بشكل مستمر بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن المصل الأمريكي على درجة عالية من الجودة، مضيفًا أن عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية كبير، فالشركة المُنتجة للمصل لا تستطيع أن تكفي حاجة العالم بأكمله من المصل.

وأكد أن الشعب المصري أكثر ثقافة ووعيًا من باقي سكان العالم، مشيرًا إلى دور مجلس الوزراء في إصدار قرار ارتداء الكمامة.