مسئول نفطي عراقي يجدد التزام بلاده بتخفيض إنتاج النفط الخام

جدد مسئول نفطي عراقي، مساء اليوم الثلاثاء، موقف بلاده الداعم لقرار منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها، بالاستمرار في قرار تخفيض مستويات إنتاج النفط الخام، وفق الحصص المحددة لدعم استقرار أسواق النفط العالمية.

وقال باسم عبد الكريم، المدير العام لشركة نفط البصرة، في حديث صحفي، "نحن ملتزمون بتوقيتات جدول تخفيض إنتاج النفط الخام الإضافية، في إطار نظام التعويض عن الأشهر الماضية، لتعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، والتوزان بسعر البرميل وفائض الإنتاج في الأسواق النفطية العالمية، وفقًا لقرار دول منظمة أوبك وحلفائها من خارج المنظمة".

وأضاف عبد الكريم أن متوسط صادرات العراق النفطية من جنوبي البلاد مستقرة عند سقف مليوني و350 ألف برميل يوميًا، مع الالتزام بقرار دول منظمة أوبك وحلفائها.

وأوضح أن المفاوضات بين وزارة النفط وشركة أكسون موبيل الأمريكية مستمرة، لتنفيذ مشروع الجنوب المتكامل لتطوير حقول الإنتاج النفطي، واستثمار الغاز وتطوير البنى التحتية، وتوسيع منافذ التصدير متواصلة ولم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا، ولدينا أيضا مفاوضات أخرى مع شركات عالمية لتطوير الصناعة النفطية؛ من أجل تعظيم موارد البلاد.