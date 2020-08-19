رئيس وزراء لبنان الأسبق: حزب الله أصبح أمام تحد كبير بعد إدانة «سليم عياش»

قال رئيس وزراء لبنان الأسبق، فؤاد السنيورة، إن إدانة سليم عياش في اغتيال رفيق الحريري، تؤكد على مدى تورط حزب الله في التخطيط لعملية الاغتيال.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، الذي يقدمه الإعلام خالد أبو بكر عبر فضائية «ON»، أن حزب الله الآن أمام تحد حقيقي، وعلى السيد حسن نصر أن ينفذ الحكم، وهذا أيضًا يعد تحديًا للحكومة اللبنانية لفهم وتنفيذ مضمون هذا الحكم.

وتابع: «على حزب الله الآن أن يتبصر ويتصرف وفقًا للدستور اللبناني، وعدم تلقي أي تعليمات من إيران، والذي أصبح واضحًا الأن أنه متورط في العديد من العمليات في أكثر من دولة عربية».

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، العضو في حزب الله، سليم عياش، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وبرأت المحكمة في جلسة النطق بالحكم التي عقدتها، اليوم الثلاثاء، ثلاثة من المتهمين الأربعة في القضية