أفادت الخدمة الإعلامية لبنك "إيكسبوبنك" الروسي، بأن البنك منح في 17 أغسطس، لأول مرة في روسيا، قرضا بضمان عملة رقمية "مشفرة".



وأعلن البنك -في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "لأول مرة في روسيا، تم إجراء معاملة منظمة بأصول رقمية بمشاركة أحد البنوك. وتم تزويد المقترض بقرض مضمون بالعملة المشفرة "بلوكتشين". وتم إصدار القرض من خلال إبرام اتفاقية قرض بنكي فردي، لرجل الأعمال ميخائيل أوسبنسكي".



وقالت رئيسة القسم القانوني في بنك "إكسبوبنك" تانزيلا ياندييفا، تعد الصفقة سابقة لكل من الجانبين القانوني والمصرفي، في عملية الهيكلة لفتنا الانتباه إلى آلية الضمان، التي تعد اليوم وفقًا للقانون الروسي، أفضل طريقة للوفاء بالتزامات المقرض عن طريق نقل الملكية في شكل أصول رقمية مودعة. فسوق الاستثمار المشفر يتطور بنشاط في جميع أنحاء العالم.



من جانبه، قال ألكسندر جورافليف، الشريك الإداري لشركة محاماة قدمت الاستشارة للبنك، "في روسيا من الممكن بالفعل استخدام الرموز والعملات المشفرة رسميا للتعهدات أو الودائع أو لأغراض أخرى. للقيام بذلك، يكفي تحديد طبيعتها القانونية".



وارتفع سعر العملة الإلكترونية المشفرة "بيتكوين" وفقا بيانات التداول، مطلع الشهر الجاري إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019 فوصل إلى 12 ألف دولار، وسط انتعاش تدريجي في الاقتصاد العالمي.